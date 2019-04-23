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Памятник человеку, выбрасывающему мусор в урну, появится в Дагестане

Общество

Установят скульптуру в городе Каспийске после масштабного субботника

Памятник человеку, выбрасывающему мусор в урну, появится в Дагестане
© Пресс-служба компании «АРСИ»
Проект памятника «Примерный каспийчанин»

Каспийск, Дагестан, 23 апреля 2019, 18:15 — REGNUM  Новый способ борьбы за чистоту улиц придумали в Дагестане: в городе Каспийске установят скульптуру культурному и чистоплотному человеку. Художественное произведение высотой 175 см изображает мужчину в костюме, донёсшего мусор до урны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля рассказали в пресс-службе строительной компании «Арси Групп», сотрудники которой и являются инициаторами установки скульпторы.

Авторы проекта хотят напомнить не только жителям Каспийска, но и всем дагестанцам о важности сохранения чистоты. Для этого ведь нужно совсем немного: всего лишь донести свой мусор до ближайшей урны.

«Примерный каспийчанин» [рабочее название скульпторы] — это пример для подражания. Каспийск всегда славился чистотой и порядком, аккуратные улицы нашего города всегда приводили в пример. Скульптура будет напоминать людям, которые только-только получили каспийскую прописку, о традициях чистоплотности в этом городе», — сказала представительница компании.

Для скульптуры пока подбирается удачное место. Вероятно, она будет установлена после масштабного субботника, который состоится в Каспийске 27 апреля. Планируется, что в нём примут участие более 400 горожан. Помимо прочего, активисты посадят почти 10 тысяч зеленых насаждений: цветов, деревьев и кустарников.

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Как сообщало ИА REGNUM, «мусорная» проблема крайне актуальна для городов Дагестана и прежде всего для его столицы — Махачкалы. В социальных сетях ежедневно появляются снимки несанкционированных свалок посреди улиц и возле водоёмов. Это при том, что порой урны и баки расположены в каких-то 20−30 метрах от места, куда выбрасывается мусор недобросовестными гражданами.

В январе 2019 года в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана заявили, что в течение года в республике начнётся строительство восьми комплексов по сортировке мусора. Предприятия будут расположены в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте

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Полигоны и мусорные свалки
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