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Путин расписался на касках судостроителей завода «Северная Верфь»

Общество

Президент России прибыл на предприятие для участия в церемонии закладки фрегатов проекта 22 350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов»

Санкт-Петербург, 23 апреля 2019, 17:41 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин по просьбе сотрудников судостроительного завода «Северная верфь» расписался на их касках, сообщает 23 апреля агентство RT.

Напомним, глава российского государства прибыл на петербургский завод «Северная верфь» принять участие в торжественной церемонии закладки двух фрегатов проекта 22 350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».

Один из кораблестроителей попросил президента России поставить подпись на свою каску. Присутствовавшие рядом другие сотрудники завода выступили с аналогичной просьбой.

Напомним, заложенные на «Северной верфи» фрегаты относятся к тому же проекту, что и «Адмирал Горшков», который в настоящее время находится в китайском порту Циндао, куда зашел в ходе своего первого дальнего похода.

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