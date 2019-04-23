Суд Италии: нелегальных мигрантов-геев надо впускать в страну

Рим, , 17:40 — REGNUM Кассационный суд Италии утвердил определение, в соответствие с которым государство должно принимать нелегальных мигрантов, если они заявляют о своей гомосексуальности, а в стране их происхождения права геев «не обеспечены адекватно», передает Il Primato Nazionale во вторник, 23 апреля.

Обозреватели издания предполагают, что в самое ближайшее время количество мигрантов, которые будут объявлять себя гомосексуалистами, резко вырастет, причем это не будет иметь отношения ни к сексуальной ориентации, ни к обеспечению прав — это будет лишь способом добиться права остаться в ЕС.

В случае, если итальянское государство, с 2018 года ограничившее приток нелегальных мигрантов более чем на 90%, проигнорирует определение суда, это может быть использовано для обвинений в гомофобии правительства в целом и главы МВД Маттео Сальвини в частности. 26 мая пройдут выборы в Европарламент, и этот конфликт может быть использован для политической борьбы.