ФСБ нейтрализовала ячейку ИГ* в Грозном и Махачкале

Москва, , 17:40 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разоблачили законсперированную ячейку террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Махачкале и Грозном. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Сообщается, что ФСБ разоблачила ячейку террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоящую из пяти человек, которая базировалась в Грозном и Махачкале. Ячейка готовила террористические акты.

«На территории Махачкалы и Грозного пресечена деятельность членов законспирированной ячейки сторонников запрещенной в Российской Федерации МТО «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью пять человек», — сказано в сообщении ЦОС ФСБ.

Уточняется, что террористы готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов в городах Каспийск и Грозный. Для этих целей террористы готовили самодельные взрывные устройства.