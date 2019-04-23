Вторник, 23 Апреля 2019 года
17:46:07 МСК

ФСБ нейтрализовала ячейку ИГ* в Грозном и Махачкале

Общество

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 23 апреля 2019, 17:40 — REGNUM  Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разоблачили законсперированную ячейку террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Махачкале и Грозном. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Сообщается, что ФСБ разоблачила ячейку террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоящую из пяти человек, которая базировалась в Грозном и Махачкале. Ячейка готовила террористические акты.

«На территории Махачкалы и Грозного пресечена деятельность членов законспирированной ячейки сторонников запрещенной в Российской Федерации МТО «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью пять человек», — сказано в сообщении ЦОС ФСБ.

Уточняется, что террористы готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов в городах Каспийск и Грозный. Для этих целей террористы готовили самодельные взрывные устройства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить