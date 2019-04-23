«У людей сносит крышу»: член Общественной палаты РФ о мусорной реформе

Красногорск, , 17:31 — REGNUM Во всех регионах России люди слабо информированы о целях и задачах мусорной реформы и не понимают, почему цена за вывоз твёрдых бытовых отходов возросла. Об этом на круглом столе в Московской областной думе заявила член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Московской области есть такие истории, когда платёж за мусор выставляется вместе с платой за электроэнергию или за капремонт, и тут у людей просто сносит крышу, они не понимают, за что платят», — отметила она.

Разворотнева сообщила, что Общественной палатой России был проведён мониторинг и последующий анализ обращений и платёжек граждан. Впервые 12% обращений в Общественную приёмную были посвящены теме ТКО. В их числе жалобы на порядок взимания денежных средств за вывоз мусора с граждан: тариф рассчитывается, исходя из квадратных метров, а не количества проживающих человек.

«Действующим федеральным законодательством не предусмотрен порядок перерасчёта платы за проживание в том помещении, в котором ты не находишься. Это неправильно», — заявила Разворотнева.

Также жителей России волнует проблема заключения договоров с региональными операторами. У них, как правило, нет выверенной абонентской базы. Также нередки случаи выставления счетов умершим и недостаток инфраструктуры, в частности, контейнеров для складирования раздельных отходов.

«Такие истории присутствуют практически в каждом регионе», — заключила она.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории муниципального образования коммунальную услугу по вывозу бытового мусора имеет право оказывать только региональный оператор. На новую схему обращения с отходами перешли практически все субъекты РФ, кроме 15. Москва и Санкт-Петербург, согласно федеральному законодательству, могут перейти на включение услуг по вывозу мусора в 2021 году. Ещё 13 субъектов отложили действующий переход.