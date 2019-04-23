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На Среднем Урале перевыполнили план по средним зарплатам учителей

Общество

Почти на 1%

Екатеринбург, 23 апреля 2019, 17:33 — REGNUM  Средняя зарплата учителей Свердловской области за январь-март 2019 года получилась на 0,9% больше ожидаемой. Об этом заявил министр образования региона Юрий Биктуганов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В указанный период в среднем учителя зарабатывали 35 тысяч 876 рублей в месяц при ожидаемом показателе в 35 тысяч 568 рублей.

«Это средняя зарплата со всеми начислениями при нагрузке в полторы ставки», — подчеркнул министр.

Напомним, в 2012 году в Свердловской области ожидали, что к 2018 году средняя заработная плата учителей достигнет цифры в 47 тысяч 700 рублей, а педагогов вузов — до 95 тысяч 416 рублей. Об этом заявлял бывший тогда первым вице-премьером свердловского правительства Владимир Власов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области создана спецкомиссия по зарплатам учителей

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Зарплаты педагогов
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