На Среднем Урале перевыполнили план по средним зарплатам учителей

Екатеринбург, , 17:33 — REGNUM Средняя зарплата учителей Свердловской области за январь-март 2019 года получилась на 0,9% больше ожидаемой. Об этом заявил министр образования региона Юрий Биктуганов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В указанный период в среднем учителя зарабатывали 35 тысяч 876 рублей в месяц при ожидаемом показателе в 35 тысяч 568 рублей.

«Это средняя зарплата со всеми начислениями при нагрузке в полторы ставки», — подчеркнул министр.

Напомним, в 2012 году в Свердловской области ожидали, что к 2018 году средняя заработная плата учителей достигнет цифры в 47 тысяч 700 рублей, а педагогов вузов — до 95 тысяч 416 рублей. Об этом заявлял бывший тогда первым вице-премьером свердловского правительства Владимир Власов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области создана спецкомиссия по зарплатам учителей