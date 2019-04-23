Строительство первой очереди «Острова Мечты» в Москве завершат в сентябре

Москва, , 17:20 — REGNUM В Москве в сентябре завершится строительство первой очереди крупного парка «Остров Мечты», сообщил журналистам первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

По его словам, данный срок подтвердил инвестор комплекса.

«На стройке задействовано 2,7 тыс. человек — этого количества достаточно. Работы идут в графике», — сказал Музыченко.

На стройплощадке идут работы по монтажу оборудования аттракционов и прокладываются коммуникации.

Объект расположен в Нагатинской пойме рядом со станцией метро «Технопарк».

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь крупнейшего в мире крытого парка аттракционов «Остров мечты» составит 292 тыс. кв. метров. Площадь центрального стеклянного купола — около 8 тыс. кв. метров при высоте 35 метров.

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