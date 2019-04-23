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Сбербанк объяснил причину сбоев в работе приложения

Общество

Инциденты были связаны с ошибкой подрядчика, заявили в «Сбербанке»

Москва, 23 апреля 2019, 17:20 — REGNUM  Сбои в работе сервиса «Сбербанк Онлайн», наблюдавшиеся в начале апреля. не были следствием хакерских атак. Об этом 23 апреля сообщил зампредседателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

«С сожалением можно говорить, что наш подрядчик допустил ошибки», — приводит его слова телеканал RT.

Кузнецов добавил, что каких-либо серьёзных рисков сбои в работе приложения не повлекли.

Как передавало ИА REGNUM, пользователи «Сбербанк Онлайн» жаловались на неполадки в работе сервиса 8 и 10 апреля.

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