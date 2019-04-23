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Прокуратура поддержала екатеринбуржцев, защищающих свой дом от филармонии

Общество

Строить новые объекты на месте их жилья невозможно?

Екатеринбург, 23 апреля 2019, 16:52 — REGNUM  Строить новый зал свердловской филармонии на месте жилого дома в Екатеринбурге могут не разрешить. О запрете новой постройки указано в ответе областной прокуратуры жильцам дома на ул. Карла Либкнехта, скан документа выложен в соцсети группы «Карла Либкнехта, 40» в Facebook.

У жилого дома стоят несколько памятников архитектуры, рядом с которыми нельзя строить новые объекты капитального строительства.

«В настоящее время на территории расположения жилого дома, в связи с действием защитных зон перечисленных выше объектов культурного наследия, невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция», — указано в тексте ответа.

В остальной части документа даётся вся хроника событий, произошедших в связи с возможным сносом дома.

Напомним, о постройке нового корпуса Свердловской филармонии на месте заселённого жилого дома стало известно в конце лета 2018 года. Информация возмутила жильцов дома, а также депутатов и общественников. Прокуратура уже несколько раз реагировала на происходящее и даже вынесла предостережение директору филармонии — чтобы он не злоупотреблял скупкой квартир в жилом доме на Карла Либкнехта.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловскую филармонию предостерегли от скупки квартир в доме «под снос»

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Судьба архитектурного наследия
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