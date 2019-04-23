В Оренбуржье предлагают отметить Первомай с бумажными флажками

Оренбург, , 16:33 — REGNUM Первомайская демонстрация в Оренбурге должна стать экологически чистой. Федерация профсоюзов Оренбуржья призывает отказаться от массового запуска воздушных шаров во время мероприятий, в том числе на первомайском шествии, так как это ухудшает экологическую обстановку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в профсоюзной организации.

«Мы предлагаем всем участникам Первомая-2019 найти альтернативу воздушным шарам с гелием, либо по окончании мероприятий провести их утилизацию, для этого будут подготовлены специальные волонтёры. В качестве альтернативы предлагаем использовать бумажные флажки», — сказал председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.

Таким образом, приняв решение об отказе от гелиевых шаров, Федерация профсоюзов присоединилась к экологической акции ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». Добавим, в начале апреля госучреждение «Заповедники Оренбуржья» объявило о старте областной экологической акции «Найди свою альтернативу!». Массовый запуск воздушных шаров стал неотъемлемой частью любого праздника или мероприятия, приуроченного к памятным датам и всевозможным акциям в России. Однако, по мнению экспертов, такая традиция способствует ухудшению экологической ситуации в мире.