Смотря что считать систематическим: об отмене скидок на уплату штрафов

Москва, , 16:31 — REGNUM Если «систематическими» будут считаться нарушения правил дорожного движения, совершаемые десятками, то идею отмены льгот на уплату штрафов для таких нарушителей можно будет поддержать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 апреля, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя инициативу Максима Ликсутова.

Как сообщалось ранее, заместитель мэра Москвы предложит лишить «систематических нарушителей» данной льготы (50-процентной скидки на уплату штрафа в течение 20 дней), потому что распространение такой льготы на эту категорию водителей является «странным».

"Весь вопрос сводится к тому, что именно мы считаем систематическим нарушением. Если два и более — я категорически против. Если, условно говоря, 30 в год — это справедливо, и это можно поддержать.

По своему опыту могу сказать: я езжу аккуратно и все равно попадаю на 5−7 штрафов в год, просто потому, что организация дорожного движения в стране, мягко выражаясь, несовершенна. В качестве примера можно привести внезапные смены скоростных ограничений на одной и той же дороге с одним и тем же качеством и всеми прочими условиями.

Поэтому следует установить высокую отсечку, тогда эта мера действительно будет действовать только в отношении тех, на кого и должна быть направлена», — отметил Петр Шкуматов.