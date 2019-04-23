На Урале вынесен приговор по делу об убийстве троих человек

Екатеринбург, , 16:28 — REGNUM Свердловский областной суд 23 апреля вынес приговор уроженцу Нижнетуринского района Игорю К. Гражданин признан виновным в убийстве троих человек, произошедшем из-за того, что один из них выполнял общественный долг, а также в умышленном уничтожении путём поджога чужого имущества, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь с 9 на 10 февраля 2018 года в картире дома на улице Осипенко в Карпинске. В ходе распития спиртного житель города нанёс троим участникам застолья ножевые ранения. Затем он поджёг квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

По данным прокуратуры, среди участников застолья была женщина. Она стала первой жертвой. После этого не менее 11 ножевых ранений получил обидчик, который пытался укрыться от К. за женщиной. В этот момент третий участник застолья попытался пресечь противоправные действия, но тоже получил ножевое ранение.

Все трое скончались на месте. А К. предстал перед судом. Как сообщает пресс-служба облсуда, поводом для расправы стали оскорбительные высказывания одного из погибших в отношении матери Игоря К. В своих показаниях он заявлял, что хотел проучить обидчика. Свою вину в произошедшем признал частично.

По приговору суда К. отправится в колонию особого режима до конца своей жизни. Также он должен будет уплатить родственникам погибших моральный ущерб на общую сумму 1,9 млн рублей. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.