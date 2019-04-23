«ДРОЗД-Череповец» награждён премией «Общественное признание»

Череповец, Вологодская область, , 16:20 — REGNUM Некоммерческая организация «ДРОЗД-Череповец» стала лауреатом премии «Общественное признание».

Награда была получена в номинации «За вклад социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций в решение социально значимых задач и развитие города».

«Очень приятно, что Городской совет и общественность дали такую высокую оценку деятельности нашей организации, — сказал на подведении итогов премии директор АНО «ДРОЗД-Череповец» Андрей Дубровин. — Благодаря «ФосАгро» мы работаем в Череповце уже 15 лет. За это время реализовано много проектов, которые получили городской статус и стали популярными и любимыми у череповчан».

По словам Дубровина, цели «ДРОЗД-Череповец» созвучны тем задачам, которые стоят перед общественностью города. Поэтому муниципальные организации стали партнерами организации во многих делах.

В церемонии награждения победителей приняли участие глава города Череповца Маргарита Гусева, мэр Череповца Елена Авдеева, депутаты городской Думы.

«Благодарю Группу «ФосАгро» и входящий в нее АО «Апатит» за помощь в реализации социальных проектов», — сказала на церемонии председатель Городского общественного совета Валентина Шаркунова.

Премия «Общественное признание» учреждена Городским общественным советом в 2016 году и присуждается горожанам и общественным объединениям за вклад в устойчивое развитие Череповца.

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Детско-юношеский спортивно-образовательный проект «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)» был создан в 2003 году по инициативе заместителя председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Григорьевича Гурьева. Проект нацелен на развитие дополнительного образования и спорта, пропаганду здорового образа жизни, приобщение к духовным ценностям, патриотическое воспитание и интеллектуальное развитие подрастающего поколения.

Во всех городах присутствия Группы «ФосАгро» созданы образовательные центры «ДРОЗД». В программу на постоянной основе вовлечены более 5400 юных спортсменов. Дети занимаются 16 видами спорта. В автономной некоммерческой организации «ДРОЗД-Череповец» работают 15 секций, в которых занимаются 1200 детей. Только в прошлом году по инициативе АНО «ДРОЗД-Череповец» организовано 47 городских мероприятий.

Ежегодно на реализацию благотворительных и социальных проектов Группа «ФосАгро» направляет более 2,5 млрд. рублей.

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