С яйцами в России всё в порядке, а что на «творожном фронте»

Москва, , 16:17 — REGNUM Проверка Роскачества показала, что отечественное куриное яйцо можно готовить, красить к Пасхе и есть, не опасаясь пищевых отравлений. Россия занимает шестое место в мире по производству куриного яйца и пятое место в мире по потреблению куриного яйца, а больше всего яиц едят в Китае и США. Некоторые российские птицефабрики уже начинают экспортировать куриные яйца за рубеж, причем не только в ближнее зарубежье, но и в страны Ближнего Востока, например в ОАЭ. Так что на рынке куриного яйца ситуация пока выглядит яркой и вкусной, как яичница из свежих яиц, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Роспотребнадзор проверил некоторые известные марки российского творога, и оказалось, что здесь всё не столь красиво. Так, перед православной Пасхой Роспотребнадзор, как оказалось, нанес нашим консерваторам удар в самые духовные скрепы. Проверка качества некоторых марок творога выявила, что наиболее качественный творог в России производят иностранные компании, да еще из «санкционных» стран», — отметила эксперт.

Речь идет о твороге марки «Простоквашино», принадлежащей российскому филиалу французской корпорации Danone, и о бренде «Домик в деревне», принадлежащем российскому «Вимм-Билль-Данну», которым, в свою очередь, владеет американская Pepsico. Более дешевый творог от российских компаний без иностранного капитала оказался не соответствующим техническому регламенту ЕАЭС.

«В принципе, потребление творога в России год от года снижается, равно как потребление молока и большинства традиционных видов молочной продукции. По объемам потребления молочной продукции и питьевого молока Россия входила всегда только в топ-15 крупнейших потребителей этой продукции в мире, а со снижением спроса на молочные продукты Россия может даже переместиться на более низкие места», — считает Мильчакова.

По её мнению, это связано не только с ростом цен, но и с тем, что меняются потребительские привычки. Ведь спрос на молочные продукты с высокой добавленной стоимостью — йогурты, творожки, молочные десерты — не падает, а растет. И лидерами в этом сегменте являются филиалы иностранных компаний, работающие в России, так как они могут предложить потребителю не только вкусный и качественный продукт, но, самое главное, идею.

«А у российских производителей аналогичной продукции пока с идеями не очень, а у кого идеи есть, становятся объектами выгодной покупки со стороны транснациональных корпораций. Сторонникам «духовных скреп» и желудочного патриотизма тем не менее не стоит беспокоиться: ведь эти корпорации владеют заводами в России и вносят свой позитивный вклад в рост российского ВВП», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор в преддверии Пасхи проверил творог марок «Вкуснотеево», «Домик в деревне» и «Простоквашино», а также куриные яйца.

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