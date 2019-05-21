Проект нового ОГЭ по математике — провокация или диверсия?

Анастасия Шарова, , 11:25 — REGNUM

«Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною еще большая. Нет вещи столь малой, в которую не вместилась бы еще меньшая»

Козьма Прутков

С 29 марта по 29 апреля на платформе «Prеobra» проходило обсуждение обновленных Федеральных государственных стандартов основного общего образования (5−9 класс). Не скажу, что время для обсуждения было выбрано удачно. Пожалуй, после варианта двухлетней давности, когда обсуждать стандарты предлагалось в течение двух недель в июле, этот — следующий по неудачности: последняя четверть, все устали, весь месяц ВПР-ы, на носу ОГЭ-ЕГЭ. Но тем не менее обсуждение шло.

«Мы верим, что совместными усилиями нам удастся сделать наши стандарты самыми ясными и востребованными. Они будут отражать и всё богатство культуры нашего народа, и современные тенденции образования. Регистрируйтесь на сайте и вносите свой вклад в улучшение современной российской школы», — написал, предваряя обсуждение, заместитель министра просвещения РФ П.С. Зенькович.

«Интернет-консультации продлятся весь апрель. После чего будет создана рабочая группа, которая обобщит результаты дискуссий на сайте, внимательно рассмотрит все предложения, сделает выводы»

Иначе говоря, вот проект, месяц можно его комментировать, вносить предложения, затем как-то всё это будет рассмотрено, систематизировано, подытожено. И, вероятно, к 11 декабря, как сказано в поручении президента от 27 февраля 2019 года, мы увидим «обновление федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ, в том числе с учётом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации».

Не могу сказать, что в проекте особо заметен «учет приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации», но, по крайней мере, мнение профессионального сообщества и всех неравнодушных спросили, может быть, он выкристаллизуется в процессе анализа предложений и замечаний.

Но в разгар обсуждения, 12 апреля 2019 года на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в разделе ОГЭ и ГВЭ-9 появились проекты перспективных моделей измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования по русскому языку, математике, литературе и иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки). С приглашением к общественно-профессиональному обсуждению этих самых проектов перспективных моделей.

Напоминаю, что одним из мотивов обновления стандартов было как раз то обстоятельство, что ЕГЭ-ОГЭ есть, а стандарта нет. Иначе говоря, нужно сначала определиться с тем, чему мы будем учить, а потом уже — о чём и как спрашивать.

Не заметить обсуждения стандартов к 12 апреля было невозможно, а значит, можно предположить, что начато это обсуждение, не дожидаясь обновленного варианта стандарта, было вполне осмысленно.

Ни для кого не секрет, что можно принимать какие угодно стандарты, декларировать какие угодно замечательные принципы, но цель и учеников, и у учителей одна — сдать ОГЭ. Для учеников это виды на будущее, а с учителей и школ спросят за баллы, сколько бы ни декларировалось обратное.

Иначе говоря, руководит образованием тот, кто его проверяет, а не тот, кто его осуществляет.

Образовательные стандарты находятся в ведении Министерства просвещения, которому, в соответствии с указом президента от 12 мая 2018 года, переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, а ФИПИ — структура, подведомственная Рособрнадзору. Ему же переданы функции по контролю и надзору упраздненного Министерства образования Российской Федерации и функции по контролю и надзору в сфере науки, упраздненного Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации, и подчиняется он непосредственно правительству РФ.

Таким образом, вариантов три:

Банальное головотяпство и несогласованность, иначе говоря, каждое ведомство живет своей жизнью; Всё согласовано, ФГОСы уже на самом деле давно написаны, но мы не имеем возможность проследить, насколько учитываются те или иные замечания и предложения, обсуждение объявлено для проформы, Рособрнадзор же в лице ФИПИ давно в курсе итогового варианта; Налицо «демонстрация силы в нейтральных водах», Рособрнадзор против Министерства просвещения. «Обсуждайте-обсуждайте»…

Теперь давайте посмотрим на «Перспективные модели ОГЭ» в части одного из обязательных экзаменов — математики.

К рассмотрению предлагаются три документа: собственно демонстрационный вариант, спецификация и справочные материалы.

Начну с последнего, поскольку, видимо, в отсутствие стандарта именно «Справочные материалы» должны выполнять функцию перечня необходимых знаний.

Несмотря на присутствие в явном виде соответствующих задач даже в единственном демонстрационном варианте, в списке нет формул для вычисления вероятности, ничего про подобия, свойства вписанных-описанных фигур, нахождение площади параллелограмма через диагонали и угол между ними и т.д. Вообще перечень крайне скуден. Всего две страницы неубористого текста. Формулы для вписанных и описанных треугольников ограничены почему-то радиусами для случая правильных треугольников. Нет формулы Виета. Да даже теоремы Пифагора нет. Как говорится, «чего там только нет»…

Коснувшись «Спецификации перспективной модели», перейдем к рассмотрению собственно демонстрационного варианта.

Вот п.3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ («Спецификация»)

"Структура КИМ ОГЭ отвечает цели построения системы дифференцированного обучения математике в современной школе. Дифференциация обучения направлена на решение двух задач: формирования у всех обучающихся базовой математической подготовки, составляющей функциональную основу общего образования, и одновременного создания условий, способствующих получению частью обучающихся подготовки повышенного уровня, достаточной для активного использования математики во время дальнейшего обучения».

Работа состоит из заданий трех уровней: базового, повышенной и высокой сложности. Видимо, стоит так понимать, что базовый соответствует базовой математической подготовке и составляет функциональную основу общего образования, а где-то с середины повышенного начинается активное использование математики во время дальнейшего обучения. То есть только часть обучающихся будет пользоваться математикой для дальнейшего обучения.

Таблица. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности

Количество заданий Первичный бал Максимальный Базовый 16 16 Повышенный 5 10 Высокий 2 6 Итого 23 32

Всего можно получить 32 пересчитанных балла, баллы затем пересчитывают в оценки по пятибалльной шкале.

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение экзаменационной работы в целом в отметку по математике

Отметка по пятибалльной шкале «2» "3» "4» "5» Суммарный балл за работу в целом 0 — 6 7 — 14 15 — 21 22 — 32

Иначе говоря, чтобы получить проходную оценку «3» по окончании 9 класса (в 16−17 лет!!!), нужно решить задачи соответствующие максимум 5 классу общеобразовательной школы. А некоторые задания вообще логичнее отнести к начальной школе/детскому саду.

И у тех, кто получил «3», набрав 7 баллов за задания базового уровня, достигнут «уровень базовой математической подготовки, составляющей функциональную основу общего образования».

Только не говорите мне, что «учет приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» так выглядит!

Теперь давайте посмотрим на противоположный конец списка, на задачи высокого уровня сложности. Их две. Одна по геометрии, другая — по дискретной математике, на свойства чисел.

Напомню, что на уровне 5−9 класса ученик может оказаться либо в обычной общеобразовательной школе, либо в специализированной, физико-математической. Интересно, эта самая «часть обучающихся на повышенном уровне» — это ребята из спецшкол или просто интересующиеся из обычных? Если первое — то это катастрофа. Потому как задачи «повышенного уровня сложности» — это просто задачи «обычного уровня сложности» для тех, кто хоть что-то в школе делает, а высокого… Ну, геометрическая немного сложнее среднестатистической, так сказать, уровень «со звездочкой», а некоторые задачи оказываются задачами повышенной сложности просто потому, что в явном виде в программу не входят и у учителей до них обычно руки не доходят.

Таким образом,

К обсуждению предлагается экзаменационный вариант ОГЭ, основанный не на обсуждаемом сейчас варианте ФГОС, а на чём-то другом, что странно, поскольку проверять экзамен должен результаты обучения как раз по ФГОСу Фактически в своей работе учителя страны вынуждены ориентироваться не на ФГОСы и какие-либо благие начинания Министерства просвещения, а на контрольно-измерительные материалы, исходящие от структур, подведомственных контролирующему органу — Рособрнадзору. И если бы среди заданий экзамена действительно были бы сложные и доля их была бы больше, это могло бы серьезно поспособствовать росту математического образования При складывающемся же порядке никто не собирается усложнять программу, повышать уровень образования. Возникает ощущение, что цель — просто зафиксировать нынешнюю нерадужную ситуацию. Мне могут возразить, что есть дети, который не справляются, которым тяжело, да и незачем. Но это и есть задача — не делить детей, лишая будущего многих из них (отделить, конечно, с помощью такого экзамена можно попробовать, но разделение будет такое: ниже уровня плинтуса или выше), а повышать мотивацию, и учеников, и учителей, повышать уровень программы, разнообразить, искать новые методы обучения. Стимулировать творчество, одним словом. И учеников, и учителей. В сложившихся условиях, когда уровень образования в стране определяется уровнем заданий экзаменационных работ, их примитивизация означает примитивизацию образования и уводит школьников — будущих активных граждан страны далеко от приоритетов научно-технического развития страны, ее задач и делает недавний еще советский уровень образования былинным прошлым. Рискует стать таковым и уровень начала — продолжения реформы. Если сравнить пособия для подготовки к ГИА за последние 8−9 лет, бросается в глаза явное упрощение заданий, снижение общего уровня. Слышал ли кто-нибудь в ФИПИ о «Концепции развития математического образования«? Разве не ею нужно руководствоваться, если во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года №599 она была разработана и принята «на основе аналитических данных о состоянии математического образования на различных уровнях образования»?

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