Сальвини предложил вернуть в Италии службу по призыву

Рим, , 15:55 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава МВД и лидер «Лиги» Маттео Сальвини предложил вернуть обязательную службу по призыву, передает Adnkronos во вторник, 23 апреля.

По мнению Сальвини, такая служба может быть как военной, так и гражданской, должна длиться 6−7 месяцев и поможет молодым людям «научиться жить в этом мире». Министр намерен подготовить соответствующий законопроект.

Коллеги Сальвини по правящей коалиции коалиции из «Движения 5 звезд» отметили, что такого пункта в коалиционном контракте нет, но это не должно мешать Сальвини думать как он считает нужным.

Министр обороны Элизабетта Трента в свою очередь заявила, что идея Сальвини — «романтическая», но нереализуемая, потому что в современной армии должны служить профессионалы.