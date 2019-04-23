Общая база данных появится у МВД РФ, страхового сообщества и дорожников

Москва, , 16:00 — REGNUM Сообщение о появлении на дороге автомобиля, едущего с нарушением правил дорожного движения, смогут получать водители, находящиеся на данном участке дороги. Об этом 23 апреля заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой, выступая на конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года».

Такое нововведение станет возможным благодаря объединению баз данных Федерального дорожного агентства, органов страхового надзора и МВД.

По словам Горового, «Мы сегодня максимально будем интегрировать электронные базы» всех трёх ведомств. В результате такого объединения открывается возможность своевременно предупреждать «об осложнении ситуации на том или ином участке дороги, ограничениях в связи с ремонтами на этом участке дороги».

Кроме того, администратор навигатора или собственник дороги получат доступ к информации «о том, что конкретный водитель движется на этом участке дороги с нарушением правил дорожного движения» и возможность уведомить об этом других водителей.

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