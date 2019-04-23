Суд развёл Кержакова с Тюльпановой и назначил футболисту алименты

Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга завершил скандальный бракоразводный процесс футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой (в девичестве — Тюльпановой), дочери покойного петербургского и федерального политика Вадима Тюльпанова.

Как сообщили 23 апреля в судебной пресс-службе Петербурга, суд постановил расторгнуть брак и определить место жительства их общего малолетнего ребенка с матерью.

Кроме того, с Кержакова в пользу бывшей супруги будут взыскивать алименты в размере 1/6 части от всех видов заработка до достижения совершеннолетия его старшего сына от другого брака, а с 1 мая 2031 года — в размере ¼ доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поженились в июне 2015 года. Сын Александра и Миланы родился в апреле 2017 года. К этому моменту у Кержакова уже была дочь от первого брака и сын от второго брака.

Как писали СМИ, брак Александра и Миланы оказался в кризисе после скоропостижной смерти тестя Кержакова, члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова, влиятельного в Петербурге политика и состоятельного человека.

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