Заболеваемость корью в Литве растёт в геометрической прогрессии

Вильнюс, , 15:49 — REGNUM К сегодняшнему дню, 23 апреля, в Литве зарегистрирован уже 501 случай заболевания корью, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа, самый большой очаг, почти половина всех заболевших, в Каунасе. В столице Вильнюсе число заболевших также вплотную приблизилось к сотне.

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При этом за прошлый 2018 год в Литве зарегистрировано только 30 случаев заболевания корью, большинство из них — с октября-ноября, когда начался всплеск заболеваемости. В 2017 году в Литве зафиксировано всего два случая этой болезни.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме кори, в Литве фиксируют рост заболеваемости ещё несколькими инфекционными заболеваниями — растёт число больных туберкулёзом и клещевыми инфекциями.