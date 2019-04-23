Москва, , 15:45 — REGNUM

Первые цифровые сервисы для избирателей станут доступны на портале госуслуг к Единому дню голосования 8 сентября 2019 года, сообщили в Минкомсвязи РФ.

На портале появится личный кабинет с цифровыми сервисами для избирателей. Любой гражданин сможет выбрать удобный для голосования избирательный участок или дистанционно проголосовать на цифровом избирательном участке.

Также на портале появится информация об избирательных кампаниях, кандидатах, избирательных объединениях и о результатах выборов.

По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, предоставление цифровых сервисов позволит сделать выборы более удобными, доступными и прозрачными.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК продолжает очень интенсивно работать на развитие избирательной системы. Проекты по цифровой экономике позволят ЦИК дальше развиваться.

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