Сочи, Краснодарский край, , 15:41 — REGNUM

За последнее десятилетие в России значительно сократилось количество несчастных случаев на производстве с летальным исходом. Об этом сегодня, 23 апреля, на Всероссийской неделе охраны труда сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

При этом глава ведомства отметил устойчивую тенденцию к сокращению числа несчастных случаев на производстве и других негативных ситуаций. Так, с 2007 года этот показатель снизился с 4,5 тыс. случаев до 1,6 тыс. случаев в год.

«За последние 12 лет количество ежегодных несчастных случаев (со смертельным исходом) с работниками снизилось более чем в два раза, с 4,5 тыс. фактически до 1,6 тыс. случаев, — приводит ТАСС слова главы Минтруда. — Безусловно, это является очень серьёзным прогрессом».

В 2018 году количество несчастных случаев на производстве сократилось с 37,5 тыс. до 35,2 тысячи случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роструда, в 2018 году число групповых, тяжёлых и смертельных несчастных случаев на производстве составило 5069. Для сравнения — в 2017 году было зафиксировано 6240 несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями.