Международный олимпийский комитет осудил теракты на Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:42 — REGNUM Действия террористов, устроивших взрывы на Шри-Ланке в праздник католической Пасхи, осудил Международный олимпийский комитет (МОК). Соответствующее заявление главы организации Томаса Баха опубликовано 23 апреля пресс-службой МОК.

Бах назвал кровавую акцию «отвратительными и трусливыми действиями против простых людей», которые отмечали праздник или отдыхали со своими родными. Он выразил солидарность с олимпийским сообществом Шри-Ланки в период траура.

«Это была не только варварская атака на Шри-Ланку, но и на всё цивилизованное человечество», — заявил Бах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Исполнители терактов погибли на месте. Жертвами взрывов стал 321 человек, включая 45 детей. Более 500 раненых остаются в больницах. По подозрению в причастности к атакам задержаны 40 человек.

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