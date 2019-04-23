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«Узбекистанские железные дороги» построят школу в Таджикистане

Общество

Комплекс общеобразовательной школы и оснащение здания оборудованием планируется завершить к концу 2019 года

Ташкент, 23 апреля 2019, 15:42 — REGNUM  Компания «Узбекистанские железные дороги» планирует построить общеобразовательную школу в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана, сообщили в пресс-службе компании.

Комплекс общеобразовательной школы и оснащение здания оборудованием планируется завершить к концу 2019 года. Отмечается, что на сегодняшний день уже завершено строительство здания, завершены работы по внутренней и внешней отделке, а также монтаж электрооборудования.

В компании добавили, что в настоящее время ведется строительство котельной и насосной станции. В строительстве задействованы около 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января руководство государственных предприятий «Узбекистанские железные дороги» и «Таджикистанские железные дороги» обсудили в Ташкенте вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

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Таджико-узбекские отношения
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