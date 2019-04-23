ЖКХ стало самой «проблемной» темой для правозащитников Екатеринбурга

Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Жители Екатеринбурга чаще всего обеспокоены проблемами в сфере ЖКХ. Об этом сообщила глава Екатеринбургского муниципального центра защиты Янина Голубева на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего в центре за 2018 год рассмотрели 5 тысяч 168 обращений, что на 312 больше, чем в 2017-м. Теме ЖКХ было посвящено 528 обращений.

«Стало больше претензий к корректности начислений платы за жилищно-коммунальные услуги», — сказала Голубева.

Также люди жалуются на банки и страховые компании — таких обращений было 359. Гражданам навязывают те услуги, которые они не собирались заказывать, что становится причиной конфликта.

Много обращений было и по сфере долевого строительства, а также строительного подряда. Потребители жалуются на недостатки жилых домов — в стенах остаются трещины, окна продуваются, а вентиляция работает очень плохо.

Напомним, 11 марта 2019 года глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что жители РФ чуть ли не вдвое переплачивают за ЖКХ, Впрочем, замминистра ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов отметил в разговоре с журналистами, что для Среднего Урала это не является актуальным.

«Никаких надутых или необоснованных затрат не может быть», — считает чиновник.

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