Дело Арашуковых: СКР объявил о третьей волне декриминализации газовой сферы

Москва, , 15:34 — REGNUM Следственный комитет РФ проводит на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии очередной этап по декриминализации этих регионов. В настоящее время началась третья волна масштабных мероприятий, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе СКР.

Они проводятся на территории 18 городов и населенных пунктов в Ставропольском крае и КЧР, а также в Москве. В рамках третьей волны по декриминализации прошли свыше 30 обысков на предприятиях-потребителях природного газа, а также по местам жительства подозреваемых в участии в преступном сообществе, в организации которого подозревают отца и сына Арашуковых.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, в Карачаево-Черкесии были задержаны три сотрудника правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела по обвинению сенатора Рауфа Арашукова в причастности к убийствам политических деятелей Аслана Жукова и Фраля Шебзухова в 2010 году, а также по фактам хищений природного газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

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Уголовные дела о превышении полномочий возбуждены в отношении бывшего первого заместителя главы СКР по КЧР Казбека Булатова, старшего следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Андрея Филиппова и начальника центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова. По мнению следствия, они помогали Арашуковым уходить от ответственности, будучи в дружественных с ними отношениях.

Ранее в рамках уголовного дела о хищении газа были арестованы девять человек из числа топ-менеджеров газовых компаний, в том числе Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев, Алан Кятов, Игорь Кайшев, Замир Борсов, Ирина Валешняя. Объявлены в розыск еще два фигуранта уголовного дела — Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

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