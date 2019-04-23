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Директор таджикской школы заплатит за избиение ученика 1116 рублей

Общество

Директор школы-интерната несколько раз ударил подопечного палкой «за попрошайничество»

Душанбе, 23 апреля 2019, 15:31 — REGNUM  Суд привлек к административной ответственности директора школы-интерната Шахритусского района Хатлонской области Таджикистана Курбонали Набиева за избиение в своем кабинете палкой ученика восьмого класса. Об этом сообщили в пресс-центре генпрокуратуры Таджикистана.

По информации Sputnik, директор школы-интерната обвинил восьмиклассника «в том, что он занимается попрошайничеством, завел его в свой рабочий кабинет и нанес школьнику несколько ударов палкой».

Набиев был оштрафован на сумму 165 сомони (1 116 рублей) по статье 90 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана.

По информации местных СМИ, директор школы-интерната объяснил свой поступок тем, что ученик якобы занимался попрошайничеством.

Напомним, что это уже не первый случай рукоприкладства педагогов в отношении учеников. В начале декабря 2017 года в соцсетях появилось видео, где учительница душанбинской школы №1 ударила свою ученицу за якобы плохое поведение.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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