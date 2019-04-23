В Ярославле проект переноса мусорных баков к домам отправлен на доработку

Ярославль, , 15:22 — REGNUM Комиссия по ЖКХ муниципалитета Ярославля отправила на доработку проект изменений в правила благоустройства, касающиеся расположения контейнерных площадок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия таким образом решила закрепить ответственность за содержание мест накопления мусора, так как региональный оператор не обязан этого делать. Большинство площадок находится на муниципальной земле, но город также не хочет убирать мусор на них.

Мэрия предложила два варианта — перенос контейнеров к домам или передачу площадок управляющим компаниям. Депутаты в целом не против такого механизма, но посчитали проект изменений в правила благоустройства сырым.

«Мы просили прописать юридический механизм передачи контейнерных площадок управляющим компаниям. В Жилищном кодексе закреплена норма, что площадка для накопления отходов должна быть на территории многоквартирного дома, но нет базы, позволяющей передать управляющим компаниям площадки на муниципальной земле. Нужна точная юридическая проработка этого механизма, чтобы всё не свелось к банальной перестановке контейнеров во дворы жилых домов, как это произошло в Рыбинске», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по ЖКХ муниципалитета Ярославля Вадим Канашкин.

Вопросы к проекту решения возникли и у прокуратуры города, которая потребовала соблюдения действующих санитарных норм.

По словам Канашкина, платить ярославцам дополнительно за уборку контейнерных площадок не придется — деньги уже заложены в стоимости содержания и ремонта жилья. Депутаты ожидают, что мэрия учтет их замечания и решение будет принято 15 мая на очередном заседании муниципалитета.

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