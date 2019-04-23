Волгоградские коммунисты обвинили полицию в политических репрессиях

Калач-на-Дону, Волгоградская область, , 15:21 — REGNUM В Волгоградской области возложение цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, организованное районным отделением КПРФ в городе Калач-на-Дону, сотрудники полиции приняли за несанкционированный митинг. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

«22 апреля 2019 года после возложения цветов калачевскими коммунистами к памятнику Ленину сотрудниками полиции был задержан первый секретарь Калачевского районного отделения КПРФ Шматков Виталий Николаевич. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что КПРФ организовала проведение несанкционированного митинга возле памятника и акция не была согласована в установленном порядке», — говорится в сообщении КПРФ.

Мероприятие было приурочено к 149-й годовщине со дня рождения Ленина. Коммунисты отметили, что на мероприятии не было плакатов и звукоусиливающей аппаратуры, не выдвигались политические или социальные требования — соответственно, происходящее нельзя было квалифицировать как митинг.

«Коммунисты Волгоградского областного отделения КПРФ считают действия сотрудников правоохранительных органов необоснованными и несоразмерными. Мы считаем, что данные действия носят политически мотивированный характер», — заявили в КПРФ.

Портал «Высота 102» сообщил, что на действия полиции коммунисты также пожаловались в облдуме, однако правоохранители выдвинули свою версию произошедшего. За митинг мероприятие приняли из-за красных флагов, которые полиция просила свернуть. После окончания мероприятия Виталия Шматкова, как заявили в полиции, пригласили для «профилактической беседы», но задержания не было. Полицейские также утверждают, что не брали у Шматкова отпечатки пальцев и не фотографировали подошвы его ботинок, хотя коммунист заявил об обратном.