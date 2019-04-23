Видео с предполагаемым террористом в церкви на Шри-Ланке появилось в сети

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:19 — REGNUM В сети опубликованы кадры с камер видеонаблюдения в церкви святого Себастьяна в Негомбо на Шри-Ланке, которые запечатлели предполагаемого террориста. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

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На видеозаписи видно, как молодой мужчина с рюкзаком за спиной сначала идёт по улице недалеко от здания, а затем входит в храм за несколько мгновений до того, как раздаётся взрыв.

https://www.facebook.com/timesofisrael/posts/1967541230019244

Архиепископ Коломбо кардинал Альберт Малькольм Ранджит сообщил, что в церкви святого Себастьяна были убиты по меньшей мере 110 человек. Это стало самым «смертоносным» нападением террористов из серии атак, осуществлённых на церкви и отели на Шри-Ланке, жертвами которых в общей сложности стали более 320 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля, в день, когда католики всего мира отмечали Пасху, на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Атакам подверглись церкви и отели острова. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. Жертвами стали 38 иностранных граждан.

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Ответственность за произошедшее взяла на сея террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Власти Шри-Ланки считают, что нападения были совершены в ответ на теракты в мечетях Новой Зеландии в марте 2019 года, которые унесли жизни более 50 человек.

Добавим, что по подозрению в совершении терактов задержаны 40 человек, все они — местные жители.