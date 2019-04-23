Возбуждены уголовные дела в отношении друзей Арашуковых из СКР и МВД

Черкесск, , 15:14 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении троих сотрудников правоохранительных органов, находившихся в дружественных отношениях с семьей Арашуковых. Как установлено следователями, они помогали им уходить от ответственности.

Обвинения в превышении должностных полномочий готовятся предъявить бывшему первому заместителю главы СКР по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову, старшему следователю по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Андрею Филиппову и начальнику центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимуру Бетуганову. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, в целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия. Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обвинение задержанным будет предъявлено в ближайшее время, после чего суд изберет в их отношении меру пресечения, отметила Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, в Карачаево-Черкесии был задержан ряд высокопоставленных действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов. Среди них экс-первый заместитель главы СКР Казбек Булатов и начальник центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов.

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