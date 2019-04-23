Найроби, , 16:02 — REGNUM

Глава Африканской независимой пятидесятнической церкви (AIPCA), епископ Джулиус Нджороге предписал всем епископам и духовным лицам начать кампанию по изгнанию гомосексуалистов и лесбиянок из церквей в связи с отсутствием у них нравственности.

По информации кенийского новостного издания «TaifaLeo», во время ежегодного обряда помазания в церкви Киите в округе Меру епископ Нджороге заявил, что не потерпит гомосексуалистов в церкви, поскольку подобные убеждения, по его словам, идут в разрез с религиозными учениями и африканской культурой в целом.

Епископ отметил, что уважает решение суда, принятое 19 апреля, дающее право гомосексуалистам создавать свои объединения, однако в то же время подчеркнул, что людям нетрадиционной сексуальной ориентации не место в пятидесятнической церкви, поскольку они нарушают нравственные принципы местных верующих.

«Я требую принятия строгих мер против всех верующих, читающих проповеди о гомосексуализме, и членов сообщества гомосексуалистов», — заявил Нджороге.

«Все верующие, имеющие какое-либо отношение к гомосексуализму, только потому что суд дал право геям и лесбиянкам создавать свои объединения, должны быть изгнаны из церкви», — провозгласил епископ.

Как было подчеркнуто епископом, церковь следит за соблюдением принципов нравственности и библейских учений.

Глава округа Меру Кираиту Мурунги, посетившего обряд помазания, обратился к церкви с просьбой дать религиозное наставление в связи с увеличением числа смертей и сексуальных насилия в регионе.

«Полемики в социальных сетях, увеличение количества разводов являются показателем того, что нашей молодежи не хватает религиозных наставлений, которые должны проповедоваться церковью», — считает Мурунги.