Глава ГИБДД предложил снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Инновационный центр «Сколково», Московская область, , 15:19 — REGNUM Порог максимальной скорости для водителей, перевозящих в автомобилях детей, предложил снизить на 20 км/ч глава ГИБДД Михаил Черников. Об этом он заявил на конференции «Безопасная дорога» в Сколкове.

Например, установленное ограничение скорости в 90 км/ч для таких водителей будет соответствовать 70 км/ч, пояснил он. Черников добавил, что наказание в таком случае не нужно, однако поправку стоит внести в ПДД.

Также стоит наклеивать на автомобили специальные знаки о находящемся в машине ребенке и внести это в ПДД. В случае отсутствия наклейки также не надо выписывать штрафы, достаточно предупреждения, полагает он.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы ГИБДД Владимир Швецов отверг предложение Минтранса разделять водителей на любителей и профессионалов. Все автомобилисты должны быть профессионалами», подчеркнул Швецов, но допустил, что работодатель имеет право устроить водителю переэкзаменацию или переподготовку.

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