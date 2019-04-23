В Воронеже прошёл студенческий форум, посвящённый гуманитарным наукам

Воронеж, , 14:38 — REGNUM Третий Международный студенческий форум «Студенческое сообщество и развитие гуманитарных наук в XXI веке» прошёл в Воронежском государственном университете (ВГУ), сообщает 23 апреля пресс-служба вуза.

Цель мероприятия — актуализировать студенческий научно-исследовательский потенциал в сфере развития гуманитарного знания, привлечь внимание общества к гуманитарной сфере образования, развить и укрепить научное взаимодействие представителей студенческого сообщества крупных университетских центров.

Форум объединил около 300 студентов и магистрантов из вузов России и зарубежных стран: Китая, Вьетнама, Таиланда, Афганистана, Ирака, Туркмении, ряда африканских стран, представители которых обучаются в ВГУ.

На пленарных заседаниях и заседаниях 20 секций студенты обсудили широкий круг актуальных проблем филологии, психологии, педагогики, журналистики, издательского дела, социологии, культурологии, искусствоведения, истории, философии, связанных с перспективами развития гуманитарных наук в новом тысячелетии в аспекте современных образовательных технологий. Магистранты и аспиранты гуманитарных факультетов ВГУ, наряду с преподавателями, были полноправными модераторами секционных заседаний.

Вместе с тем разнообразной стала и культурная программа форума. Студенты совершили пешеходную экскурсию по Воронежу, посетили замок принцессы Ольденбургской в Рамони и музей-усадьбу Д. Веневитинова.

Читайте также: Эмир Кустурица станет почётным доктором Воронежского университета