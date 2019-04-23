Минобороны Дании отправило в Шри-Ланку самолет для помощи датчанам

Копенгаген, , 15:07 — REGNUM 21 апреля министерство обороны Дании направило в столицу Шри-Ланки Коломбо военный самолет с сотрудниками МИД, полицейскими и спасателями для оказания необходимой помощи гражданам Дании, пострадавшим в результате произошедших на острове терактов. На пресс-конференции министерства иностранных дел Дании начальник подразделения по работе с соотечественниками за рубежом Иб Петересн заявил, что в настоящий момент на территории Шри-Ланки находится 1−2 тысячи датчан — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В ходе пресс-конференции 21 апреля Иб Петерсен отметил, что медлить с отправкой самолета больше было нельзя. Также, МИД попросил посла Дании в Нью-Дели прибыть в Коломбо как можно скорее для содействия в оказании помощи своим соотечественникам.