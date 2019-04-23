Суд в Москве перенес прения по делу полковника Захарченко

Москва, , 14:31 — REGNUM Пресненский суд Москвы отложил прения сторон по делу о коррупции бывшего замначальника антикоррупционного управления МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, сообщил 23 апреля пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Прения сторон отложены на 15 мая», — сообщил Черников.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в коррупции. В 2017 году всё его имущество — 8 млрд рублей, автомобили и недвижимость — было обращено в доход государства.

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