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Суд в Москве перенес прения по делу полковника Захарченко

Общество

Прения сторон отложены на 15 мая

Москва, 23 апреля 2019, 14:31 — REGNUM  Пресненский суд Москвы отложил прения сторон по делу о коррупции бывшего замначальника антикоррупционного управления МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, сообщил 23 апреля пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Прения сторон отложены на 15 мая», — сообщил Черников.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в коррупции. В 2017 году всё его имущество — 8 млрд рублей, автомобили и недвижимость — было обращено в доход государства.

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Дело Захарченко
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