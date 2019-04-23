Свидетель убийства волгоградского бизнесмена заочно арестован

Волгоград, , 14:30 — REGNUM В Волгограде суд продолжает рассматривать дело о заказном убийстве предпринимателя Сергея Брудного, которого застрелили в 2014 году. Как уже сообщало ИА REGNUM, заказчик, организатор и исполнитель убийства уже отбывают наказание. В подстрекательстве к убийству обвиняется Александр Геберт.

Как сообщил портал «Новости Волгограда», на заседании 23 апреля суд выслушал показания вдовы убитого бизнесмена, зачитанные её представителем — сама она не явилась в зал суда. Не было на заседании и свидетеля — бывшего совладельца Центрального рынка Евгения Ремезова, которого приставы не смогли доставить в суд. Во время убийства он находился рядом с Сергеем Брудным и был ранен. В суде были зачитаны показания, которые Ремезов дал в 2014 году. Во время заседания представитель обвинения заявил, что Ремезов находится в розыске и заочно арестован.

Адвокат обвиняемого потребовал признать часть представленных в суде доказательств недопустимыми. Это касалось записей телефонных разговоров и списка соединений, а также нарушений в оформлении документов при сборе доказательств. Также защита интересовалась, почему вдова убитого бизнесмена оценила причинённый ей ущерб в 10 миллионов рублей.

Сам Александр Геберт отрицает свою причастность к убийству. Как и осуждённый за заказное убийство Алиетдин Махмудов, Геберт был ранее судим за вымогательство. Тот факт, что он скрывался от следствия за границей, Геберт объяснил тем, что «не верит» в российское правосудие. Он считает, что никакие из собранных следствием материалов не указывают на его причастность к убийству, и пытается отсудить штраф за то, что во время судебных заседаний его сажают за решётку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, убийство Сергея Брудного произошло 21 мая 2014 года на верхней террасе Центральной набережной Волгограда. В бизнесмена стреляли — он был ранен, как и его знакомый, вместе с которым предприниматель находился рядом с кафе. Брудный скончался в больнице, не приходя в сознание.

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