Швеция создаст кибер-ополчение для защиты от хакерских атак

Стокгольм, , 15:01 — REGNUM В своём последнем докладе Шведский институт оборонных исследований констатировал, что защита страны от хакерских атак недостаточно эффективна и нуждается в укреплении. Об этом 22 апреля сообщает шведский новостной телеканал SvT. Согласно докладу, одно из возможных решений проблемы — создание специальных отрядов кибер-ополчения, состоящих из граждан-добровольцев, желающих работать для повышения уровня цифровой безопасности страны. В качестве примера приводится Эстония, которая уже ввела подобную практику.

— Создать полностью аналогичную систему не получится. Каждой стране необходимо найти свой путь и то решение, которое подойдёт ей лучше всего. Что мы можем сделать — это поделиться своим опытом, тем, что мы сделали удачно, а что — нет, — заявил Андрус Падар, командир эстонской кибер-дружины.

До недавних пор активно лоббировала предложение только шведская Партия Центра, однако на вопрос SvT об отношении к созданию кибер-ополчения отозвались позитивно и остальные партии шведского парламента.

Швеция считается одной из самых цифровых стран в мире. Она активно сотрудничает с другими странами в сфере кибербезопасности и считает это направление одним из приоритетных согласно Концепции внешней политики на 2019 год.