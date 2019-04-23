Недвижимость Рауфа и Рауля Арашуковых попала под арест

Москва, , 14:38 — REGNUM Арест наложен на земельные участки и дома, принадлежащие отстраненному сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Такое решение вынес 23 апреля Басманный суд Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

У Рауфа Арашукова арестован земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение в Карачаево-Черкесии. У его отца Рауля Арашукова под арестом оказались земельный участок и три здания на территории республики.

Обеспечительный арест наложен на счета семи обвиняемых. Они не смогут распоряжаться своими средствами в пределах суммы ущерба, который оценивается в 30 млрд рублей, пояснила Царёва РИА Новости.

Земельные участки, здания и автомобили, принадлежащие остальным фигурантам дела, также находятся под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM Рауф и Рауль Арашуковы — фигуранты уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и хищении газа на сумму, превышающую 30 млрд рублей. Отстраненного сенатора также обвиняют в причастности к убийствам двух человек и оказании давления на свидетелей.

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