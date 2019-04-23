Пассажиропоток аэропорта Алма-Аты вырос на 4%

Алма-Ата, Казахстан, , 14:24 — REGNUM Пассажиропоток международного аэропорта Алма-Аты по итогам первого квартала 2019 года составил 1,231 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

За отчетный период число отбывающих пассажиров составило 619 280, прибывающих пассажиров — 612 635 человек. Грузооборот аэропорта составил 14 711 тонн, что на 11% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-марта 2019 года число перевезенных пассажиров в Казахстане составило 5,519 млрд человек, что на 1,9% больше, чем в первом квартале 2018 года. Более 99% пассажиров перевезено автомобильным транспортом.

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