В Москве прошел круглый стол, посвящённый вопросам преемственности бизнеса

Москва, , 14:10 — REGNUM В столице России 22 апреля в Императорском московском речном яхт-клубе прошёл круглый стол «Наследники XXI века. Версия 3.0». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, участники этого мероприятия (около 130 человек) обсудили практический опыт разработки и реализации планов преемственности крупнейших российских благосостояний, понятия наследство и наследие, неочевидные аспекты планирования преемственности в бизнесе.

«Сегодняшнее мероприятие — одно в ряду очень многих, которые собирают людей, объединённых какой-либо идеей, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM президент Группы «ГУТА» Алексей Харин. — Таких мероприятий уже было много и будет много. А яхт-клуб — это место для их проведения. Здесь никогда не будет постоянно действующей экспозиции или постоянно действующего объекта. В этом уникальном и живописном месте будут проводиться интересные мероприятия в области культуры, искусства, социальные и просветительские проекты».

Алексей Харин обратил внимание на то, что данный клуб ведёт свою историю с середины XIX века.

«Он полностью восстановлен по кирпичику, — сказал Харин. — Плюс мы начинаем реконструкцию всего этого участка. Те помещения, которые имеют исторический смысл, они будут, конечно же, сохранены. Знаменитые красные корпуса сохранятся. Здесь проходило и будет проходить много благотворительных мероприятий. Здесь, например, в октябре прошлого года уже проходил большой социальный проект «Окно здоровья», который мы проводили совместно с Институтом Склифосовского и Департаментом здравоохранения Москвы».

Алексей Харин также добавил, что на проекте «Наследники XXI века. Версия 3.0.» на втором этаже яхт-клуба экспонируются работы непрофессиональных фотографов — бизнесменов, достигших серьёзных высот в своей отрасли, но чьи работы нашли признание не только у ценителей фотографии, но и у профессионалов.

«Здесь есть клуб фотографов Red October, они здесь собираются, проводят свои выставки, и сегодня здесь представлена часть работ этих непрофессиональных фотографов, — сказал Алексей Харин. — Они этого не афишируют».

«На острове уникальная среда для сосредоточения лучших мастеров фотографии и выставок, здесь расположены фотостудия Олега Зотова, студия братьев Люмьер и продюсерский центр ProLab», — подчеркнул Харин.

По его словам, количество проводимых в яхт-клубе мероприятий будет здесь нарастать, и это в первую очередь связано с тем, что «остров начинает новую жизнь и новую философию. Здесь будет место сосредоточения интеллектуальной и бизнес-элит».

Главным спикером мероприятия был российский предприниматель, импакт-инвестор и венчурный филантроп Рубен Варданян.

«Мы все находимся в состоянии, когда у нас больше вопросов, чем ответов на вызовы, которые стоят перед нами, — заявил он, выступая перед участниками круглого стола. — Не только в бизнесе, но в жизни. Я бы хотел посвятить своё выступление наследованию в широком смысле слова. Мы — уникальное первое поколение России, которое после 1917 года стоит перед очень непростым выбором. Нам предстоит организовать процесс передачи по наследству не только денег, не только бизнеса, но и намного более важное — наследия в широком смысле слова, а именно памяти».

Что касается того, как появился сам проект «Наследники XXI века. Версия 3.0», то об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала его автор Мила Журова.

«Идея этого проекта у меня родилась в очень интересной ситуации. Я встретилась со своим другом из генеалогической сферы, и он мне предложил разработать некую историю для моих клиентов. «Генеалогия» и «наследники» сложились у меня в один паззл, — рассказала Журова. — И буквально через день я оформила всё это в концептуальную красивую историю. Я предложила эту историю рынку, и она была куплена. В рамках проекта «Наследники XXI века. Версия 3.0.» актуально ещё и то, что сейчас появляется первое поколение, которому мы можем передать что-то по наследству спустя сто лет. Мы сейчас разрушаем правило трёх поколений, когда первое зарабатывает, второе тратит, а третье проматывает».

В связи с этим Мила Журова рассказала, что у людей, которые заработали состояние и готовы передавать его детям, полностью меняется формат потребления, философия мышления, стратегия личного продвижения и появляются некие направления персональной и семейной филантропии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 января 2019 года, в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный октябрь» состоялась презентация-открытие Театра-Студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева.

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