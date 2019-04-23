В Косово из Сирии вернулись 110 человек: в основном женщины и дети

Приштина, , 14:48 — REGNUM В Косово при поддержке США из зоны конфликта в Сирии были возвращены 110 граждан Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», четверо из них — мужчины, 32 — женщины и 74 — дети, девять из которых остались без родителей. В Сирии остаются ещё 87 косоваров — 30 мужчин, 49 женщин и 8 детей.

Министр правосудия Косово Абелярд Тахири заявил, что работа над возвращением граждан Косово из зоны конфликта заняла несколько месяцев. Косовский политик подчеркнул, что женщины и дети стали жертвами мошенничества и жестокого обращения. Теперь им предстоит реабилитация.

В отношении четырех мужчин начато уголовное расследование, поскольку согласно информации, имеющейся у полиции Косово, они были причастны к деятельности террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли назвал возвращение сограждан домой значительным дипломатическим достижением.