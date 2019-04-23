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Суд в Петербурге защитил «ВКонтакте» от иска активистов из Татарии

Общество

Ранее такой же отказ последовал на иск активистки из Башкирии

Санкт-Петербург, 23 апреля 2019, 14:05 — REGNUM  Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в полном объеме в удовлетворении исковых требований четверых жителей Татарии к ООО «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред. Об этом сообщили 23 апреля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Истцы, участвующие в деятельности одного из политических движений, требовали от соцсети по 100 тысяч рублей каждый за передачу без их согласия персональных данных Центру по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники республиканского Центра «Э» запросили у «ВКонтакте» личные данные четверых местных жителей. Администрация соцсети предоставила эти данные, идентифицирующие пользователей. После этого один из истцов был привлечен к ответственности за повторное нарушение порядка организации митинга и подвергнут административному аресту на 15 суток.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Петербурге отказал в иске к «ВКонтакте» по делу о личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2019 года тот же Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Представители «ВКонтакте» подчеркивают, что сотрудничают с правоохранительными органами только в рамках действующего законодательства.

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