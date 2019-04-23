Минпрос, Госархив и вузы России просят отметить юбилей 17.09.1939

Минск, , 13:58 — REGNUM «Дата 17 сентября должна вновь стать праздничным днём наших народов и памятной датой Союзного государства Белоруссии и России», — говорится в обращении девяти белорусских НГО к министрам образования и просвещения, директорам государственных архивных служб и ректорам вузов России и Белоруссии.

«В 2019 году наши народы отмечают 80-летие воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой (БССР), ставшего возможным в результате начавшегося 17 сентября 1939 года Освободительного похода РККА», — сказано в обращении.

Представители белорусского гражданского общества отметили что в юбилейный год проходят круглые столы и конференции, на которых обсуждаются вопросы «должного отношения к судьбоносной для народов нашей Родины дате» 17 сентября, которая является одной из «важнейших не только в белорусской истории и именно поэтому она официально и широко отмечалась в 40-е годы прошлого века, однако затем оказалась незаслуженно забытой».

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«Профессиональные историки и публицисты, общественные деятели и политики не первый год поднимают этот вопрос. Лидеры общественных организаций и рядовые граждане ставят свои подписи под соответствующими обращениями (петициями), которых за последние 10 лет принято и направлено немало, — отметили лидеры белорусских НГО. — В частности, с нашей стороны было направлено несколько обращений к президентам Белоруссии и России, госсекретарю Союзного государства и другим чиновникам, а также парламентариям».

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Авторы обращения с сожалением констатировали «продолжающееся замалчивание одной из величайших дат нашей истории со стороны ревизионистов и конструкторов альтернативной идентичности». В связи с этим министру образования Белоруссии Игорю Карпенко, министру просвещения России Ольге Васильевой, директору Национального архива Белоруссии Андрею Демянюку, директору Государственного архива Российской Федерации Ларисе Роговой, а также ректорам вузов Союзного государства Белоруссии и России предложено поддержать инициативу белорусской общественности и реализовать комплекс мероприятий.

В частности, им предложено поддержать поддержке общественную инициативу с заявленной целью «придания дате 17 сентября статуса государственного праздника в Республике Беларусь — Дня Воссоединения белорусского народа», а также добивающейся придания этой дате «статуса памятной даты Союзного государства Белоруссии и России — Дня Воссоединения белорусского народа». Также предложено рассмотреть вопросы о проведении общественных слушаний, лекториев и других аналогичных мероприятий в вузах и научных учреждениях Белоруссии и России с привлечением профессиональных историков, архивистов, музееведов, представителей общественных объединений и творческой интеллигенции, представителей органов государственной власти и управления, ветеранов и других заинтересованных.

Гражданское общество Белоруссии считает уместной организацию в юбилейный год тематических выставок, издании сборников документов и материалов, мемуаров, а также стенгазет, плакатов, календарей и другой наглядной продукции, приуроченной к 80-летию исторической даты. Среди других мероприятий предложено провести конкурсы научных работ и рефератов, посвящённых юбилейной дате.

«Полагаем, что принятие положительных решений по вышеуказанным вопросам будет содействовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодёжи и дальнейшему духовному единению наших народов», — сказано в обращении белорусских НГО.

Подписи под обращением поставили руководители Информационно-просветительского учреждения «Наша история», директор частного просветительского учреждения «Согласие — Медиа», председатель Совета минской городской общественной организации «Новая экономика», председатель Витебского общественного объединения «Русский дом», координатор Гражданской кампании «Комитет 17 сентября» и другие. Обращение принято в Минске 17 сентября и направлено адресатам.