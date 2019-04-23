Открытый урок по подготовке к ЕГЭ провели для школьников на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 13:48 — REGNUM Школьники Петропавловска-Камчатского смогли задать интересующие их вопросы по подготовке в сдаче Единого государственного экзамена напрямую министру образования региона. Это стало возможно благодаря открытому уроку с главой краевого ведомства, который на Камчатке состоялся впервые — край присоединился к всероссийской акции «100 баллов для победы», передаёт ОТР.

Учеников восьмых классов школы №7 Петропавловска-Камчатского интересовало, как проходит экзамен, на что обратить нужно внимание при подготовке, а также какие сложности могут возникнуть в процессе сдачи экзамена.

«Я больше начала думать, как именно готовиться к экзаменам и считаю, что это не так страшно, как думалось», — поделилась восьмиклассница Дарина Никитина.

Напомним, открытые уроки «Что такое экзамен?», инициатором которых выступил Рособрнадзор, в 2019 году проходят впервые во врех регионах страны. Предполагается, что такие встречи снимут эмоциональное напряжение и с выпускников, и с родителей, а также помогут школьникам поверить в свои силы и получить высокий балл на ЕГЭ.