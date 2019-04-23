В ДР Конго начали закрывать штабы миссии ООН

Лубумбаши, Конго, , 14:27 — REGNUM В миссии ООН по стабилизации в ДР Конго (MONUSCO) началась процедура закрытия нескольких штабов, в частности на западе страны. К концу июня будут закрыты восемь штабов. Также MONUSCO с первого июля намеревается сократить бюджет миротворческой миссии в ДР Конго, передает RFI Kiswahili.

MONUSCO намеревается устранить 6700 рабочих мест, треть из которых занимают граждане ДР Конго. Представители миссии сообщили, что увольнения коснутся гражданских сотрудников отделов по защите прав человека, специалистов по политическим вопросам и связям с общественностью. Увольнения не коснутся военных.

К 30 июня будут закрыты штабы MONUSCO в Мбандака, Бандуду, Камина, Матади, Мбуджи-Майи, Кисангани и Лубумбаши.

Причиной стали беспорядки в западных регионах страны.