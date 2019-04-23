В Самаре ежедневно регистрируют около 6000 обращений в службу газа

Самара, , 13:39 — REGNUM Колл-центр компании «Газпром межрегионгаз Самара» за четыре месяца работы обработал 387 890 звонков, то есть за один рабочий день обрабатывается 5 967 обращений граждан, сообщает 23 апреля пресс-служба предприятия.

«Часть звонков принимает робот (автоответчик), с остальными работают операторы. Каждый сотрудник принимает за рабочий день от 60 до 70 звонков. Среднее время разговора с абонентом составляет 7 минут», — говорится в сообщении.

Большинство жителей региона обращаются с вопросами: самарцев интересует порядок заключения договора поставки газа, адреса и график работы территориальных участков, как и где заплатить за газ, как передать показания за газ. С начала года с подобными вопросами обратились 78,32% абонентов. По теме начислений звонили 10,74% граждан. Проблемы с оплатой газа возникли у 10,94% потребителей, обратившихся с начала года.

«Газпром межрегионгаз Самара» — основной поставщик газа на территории Самарской области. «Горячая линия» компании создана 17 января 2019 года. Многоканальный телефон позволяет удерживать на линии 90 человек.

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