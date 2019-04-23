ГИБДД раскритиковала идею разделить водителей на профессионалов и любителей

Москва, , 13:36 — REGNUM Заместитель главы ГИБДД Владимир Швецов раскритиковал идею разделить водителей на профессионалов и любителей, сообщает 23 апреля РИА Новости.

«Категорически против. Потому что водители все должны быть профессионалами», — заявил Швецов в кулуарах конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года».

Вместе с тем, добавил Швецов, если речь идет об устройстве на работу водителем, компания вправе устроить переэкзаменацию или переподготовку.

Напомним, ранее сообщалось, что в министерстве транспорта РФ предложили разделить водителей на две категории, профессионалов (водителей автобусов, грузовиков и т.п.) и любителей (всех остальных). Профессионалы должны будут повышать свою квалификацию за собственный счет, а обучение для любителей, по мнению чиновников, станет несколько проще и дешевле.

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