Тысячи иностранных студентов посадят яблоневый сад на Ставрополье

Москва, , 13:56 — REGNUM В III фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» должны принять участие четыре тысячи студентов. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на состоявшейся 23 апреля пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы ожидаем четыре тысячи участников. Когда открыли конкурс на одно вакантное место волонтера было четыре желающих. Были ограничения — большая языковая группа едет к нам, поэтому к отбору мы подходили строго. Думаю, все ребята, которые приедут, будут охвачены заботой», — рассказал Владимиров.

Причём наиболее яркое мероприятие в рамках «Студенческой весны» будет носить аграрный характер, отметил глава Ставропольского края.

«Мы хотим все вместе поехать яблочный сад посадить. Вот прям все, четыре тысячи человек, поехать и посадить яблоневый сад дружбы. Хотелось, чтобы сад той энергетикой студенческой, молодостью символизировал, что мы можем взаимодействовать и создавать что-то прекрасное», — сказал Владимиров.

Однако о проведении международного мероприятия в Ставропольском крае будет напоминать не только один яблоневый сад. В регионе ремонтируется ряд социальных и культурных объектов. В том числе отреставрируют драматический театр, филармонию, цирк. Все эти объекты будут в отличном состоянии и после проведения мероприятия, пообещал Владимиров. Таким образом международное мероприятия поспособствует развитию инфраструктуры региона.

«Все средства мы вкладываем в будущее, которое будет работать и после проведения мероприятия десятилетиями. Мы и дальше планируем проведения подобных мероприятий», — сообщил губернатор Ставропольского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 4 по 9 июня 2019 года Ставропольский край будет принимать III фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». В мероприятии должны принять участие делегации из 23 стран.

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