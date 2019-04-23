SOS Дерипаски, посол Кустурица, видео маньяка : нижегородский обзор

Алёна Скобеева, , 13:33 — REGNUM

Главной темой недели в Нижегородской области стала просьба миллиардера Олега Дерипаски к российскому правительству о выделении почти 30 млрд рублей на поддержку подконтрольной ему группы компаний «ГАЗ». Речь идёт не о прямом финансовом вливании в компанию, а о субсидировании процентной ставки по кредитам, что позволит увеличить портфель таких субсидированных кредитов вдвое — до 66,6 млрд рублей. Бизнесмен ссылается на то, что госпомощь поможет преодолеть кризис, вызванный санкциями, но, по мнению экспертов, ситуация у компаний не столь критична, хотя тут же добавляют, что государство не оставит в беде одного из основных отечественных производителей. Вице-премьер Дмитрий Козак на Ялтинском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос журналистов о возможности вспомоществования, заявил, что поддержку будут оказывать, но «в пределах разумного». Сам же Дерипаска заявил о готовности снизить свою долю в компании в случае необходимости и запустил флешмоб #SaveGAZ на своей странице в соцсетях.

Кадровая тема была также актуальна в регионе — наконец-то были подведены итоги конкурса на должность социального министра. Тут неожиданностей не произошло — освободившееся кресло после назначения Андрея Гнеушева замгубернатора занял его первый заместитель — Алексей Исаев, который обошёл в конкурсе главу одного из районов и замгендиректора АО «Корпорация развития Нижегородской области».

В силовом ведомстве — крупный скандал. Бывшего заместителя прокурора Нижегородского области Дмитрия Жиделева, уволенного в июне 2018 года за утрату доверия, арестовали, предварительно предъявив обвинение в получении в 2014—2015 годах взятки двумя автомобилями, которые были зарегистрированы на других лиц. По неофициальным данным, в виде взятки выступили автомобили Range Rover и BMW Х3 общей стоимостью 6,3 млн рублей, а в обмен взяткодателю обещали общее покровительство.

Нарастает протест вокруг планов по строительству низконапорного гидроузла. Жители, выступающие против стройки, которая может привести к затоплению обширных территорий, вышли на митинг. По разным подсчётам в нём приняли участие около 500 человек, по результатам была принята резолюция, гласящая, что «уже сейчас территории, расположенные вдоль Волги, находятся в подтопленном и заболоченном состоянии, а в Волгу попадают неочищенные стоки, с которыми едва справляются очистные сооружения водозаборов». Напомнили участники митинга, что учёные РАН уже дважды отказались поддерживать этот губительный для населения и природы проект. Митингующие в своём обращении к губернатору Глебу Никитину потребовали запретить предоставление земель области под строительство гидроузла и еще под одно водохранилище. Тем временем, Совфед заявил, что изучит строительство гидронапорного узла в регионе.

Сфера экономики была также богата на события. Власти Нижегородской области представили председателю ВЭБ. РФ Игорю Шувалову, побывавшему в столице региона с визитом, проект модернизации транспортной системы. Вот только средств на планы пока нет. Замгубернатора Сергей Морозов заявил, что «будем искать источники финансирования для реализации всех запланированных мероприятий», в том числе и через варианты концессионных соглашений. Во время визита Шувалова ему также представили концепцию редевелопмента исторических территорий Нижнего Новгорода. Директор департамента архитектуры и градостроительства области Марина Ракова заявила, что «одного благоустройства здесь недостаточно, необходимо создавать новые жилые и коммерческие площади, повышать пешеходную доступность и комфорт городской среды».

Тем временем в столице области продолжаются собственные «инновации». Ливневки Нижнего Новгорода решено передавать в концессию по классической схеме, вместо той, что ранее была раскритикована депутатами городской думы. Окупить вложения хотят новым тарифом за пользование ливневой канализацией для коммерческих фирм. На заседании профильного комитета думы стало известно, что власти города отказались от первоначальной схемы.

Послом 800-летия Нижнего Новгорода областные власти предложили стать музыканту и известному режиссёру Эмиру Кустурице, с которым Глеб Никитин обсудил перспективы реализации различных культурных проектов в регионе.

«Это очень хорошая идея, так как речь идет о культуре. Я никогда не был послом, потому что для дипломатии не очень подходит мой темперамент. Счастлив, что буду представлять европейский город, которому исполняется 800 лет», — заявил Кустурица.

На прошлой неделе Глеб Никитин подписал ряд соглашений: с председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода о межрегиональном сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сегменте, с главой Федеральной антимонопольной службы РФ Игорем Артемьевым о взаимодействии по осуществлению мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции.

В думе Нижнего Новгорода, где 2018 год прошёл под знаком явления, получившего название «депутатопад», готовятся занять опустевшие места выбывших народных избранников. Известно, что депутатами могут стать директор цирка, бизнесмен, генеральный директор местной телекомпании «Волга». Выдвижение на праймериз продолжается, а обозреватели отмечают, что идёт «продолжение курса ЕР на обновление и омоложение партии».

В Нижегородской области пожароопасный период наступил трагично — в деревне Елховка из-за загорания сухой травы сгорели семь домов. Человеческих жертв удалось избежать, но теперь погорельцам придётся свой быт налаживать буквально с нуля. В Кстовском районе на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Березка» и «Отдых» пожар захватил 1 га, нанеся урон 11 постройкам.

Если в деле бывшего главы Нижнего Новгорода, экс-депутата Заксобрания Олега Сорокина защита не смогла оспорить приговор и после рассмотрения апелляции в нём были сделаны лишь незначительные изменения — вписан номер счёта для уплаты штрафа, то его коллеге — лидеру справедливороссов Александру Бочкареву повезло больше. Ему смягчили меру пресечения — с домашнего ареста на запрет определенных действий. Эксперты отмечают, что «это более мягкая мера, чем арест, но ещё не подписка о невыезде». Примечательно, что это именно прокурор предложила смягчить меру пресечения, хотя прежде настаивала на заключении депутата в СИЗО.

В нижегородском суде начался суд над мужчиной, который ранее был приговорён к принудительному психиатрическому лечению за то, что лишил свободы и изнасиловал 18-летнюю девушку. Это единственное дело, по которому от пострадавшей есть заявление, по нему Дмитрию М. и предстоит ответить. Хотя в суде выяснилось, что у обвиняемого есть некая «коллекция» видео с издевательствами над другими жертвами.

SOS от миллиардера

Главной темой недели в Нижегородской области стала просьба миллиардера Олега Дерипаски к российскому правительству о выделении 29,5 млрд рублей на поддержку подконтрольной ему группы компаний «ГАЗ».

Во время визита в Нижний Новгород бизнесмен заявил в комментариях СМИ, что готов поступить в отношении «Группы ГАЗ» так же, как и с En+, то есть отказаться от контрольного пакета акций, если иначе «Группа ГАЗ» не сможет существовать в условиях американских санкций. Напомним, отсрочка санкций в отношении «ГАЗ» истекает 6 июля.

«Сейчас тяжелое время (для ГАЗа)», — сказал Дерипаска в комментариях Reuters, добавив, что продление сроков «не дает полной свободы», и если санкции не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить».

18 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора группы ГАЗ Вадима Сорокина вице-премьеру Дмитрию Козаку сообщила, что группа просит выделить выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки.

«Без этих средств концерн, находящийся под санкциями США, видит риск дефолта и негативных социально-экономических последствий. В компании жалуются, что из-за последствий санкций были вынуждены увеличить кредитный портфель в 2018 году на 20,7 млрд руб., до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал — на 24,7 млрд руб. По итогам года отрицательный денежный поток составил 11,3 млрд руб., таким образом, ГАЗ потратил на увеличение оборотного капитала все собственные средства, включая полученную прибыль», — уточнило издание.

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Позднее в компании добавили, что речь идёт не о прямых денежных вливаниях, а госсподержка нужна для субсидирования процентной ставки по кредитам, чтобы увеличить портфель таких субсидированных кредитов вдвое, до 66,6 млрд рублей.

Эксперты считают, что ситуация у компаний не столь критична, хотя тут же добавляют, что государство не оставит в беде одного из основных отечественных производителей.

Вице-премьер Дмитрий Козак на Ялтинском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос журналистов о возможности вспомоществования, заявил, что поддержку будут оказывать, но «в пределах разумного».

"Они испытывают трудности. Мы внимательно следим за этим. Будем оказывать необходимую поддержку, в пределах разумного», — отметил Козак, добавив, что заявленная сумма требует обоснований: «Мы будем проверять эту сумму и выявлять объективную потребность и с точки зрения объемов, и с точки зрения самого представления этой поддержки».

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На 27 июня в ПАО «ГАЗ» назначено общее собрание акционеров. А сам Олег Дерипаска запустил флешмоб #SaveGAZ на своей странице в соцсетях.

«Когда-то ГАЗ был символом делового сотрудничества России и США. А сегодня OFAC (управление по контролю за иностранными активами — подразделение Министерства финансов США — уточнение ИА REGNUM ) хочет уничтожить его, лишив работы 400 тысяч человек. Присоединяйтесь к движению #SaveGAZ — пусть каждый голос будет услышан», — написал он.

Прокурорский скандал

В силовом ведомстве — крупный скандал. Бывшего заместителя прокурора Нижегородского области Дмитрия Жиделева, уволенного в июне 2018 года за утрату доверия, арестовали, предварительно предъявив обвинение в получении в 2014—2015 годах взятки двумя автомобилями, которые были зарегистрированы на других лиц. По неофициальным данным, в виде взятки выступили автомобили Range Rover и BMW Х3 общей стоимостью 6,3 млн рублей, а в обмен взяткодателю обещали общее покровительство.

Бывший сотрудник надзорного ведомства пробудет под арестом до 18 мая, сам он вину отрицает.

«В отношении Дмитрия Жиделева возбуждено уголовное дело попризнакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, обвиняемый получил взятку в виде двух автомобилей премиум-класса. Также следствие указывает, что в рамках инкриминируемого преступления Жиделев Д. давал поручения лицам, находившимся в его подчинении в период работы в прокуратуре г. Дзержинска», — сообщили в пресс-службе Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода, уточнив, что «обвиняемый Жиделев Д. и его защитник возражали по ходатайству следователя, указав на необоснованность доводов, изложенных в последнем» и «просили в удовлетворении заявленного ходатайства следователя отказать или избрать в отношении Жиделева Д. меру пресечения в виде домашнего ареста».

Постановление в законную силу не вступило.

По данным газеты «Коммерсантъ», бывшего сотрудника прокуратуры задержали ранним утром 15 апреля на вокзале Дзержинска, он собирался ехать в Москву, где работает директором по корпоративным и имущественным отношениям одной из коммерческих компаний. Со ссылкой на следователя издание сообщает, что в 2005 году бизнесмен Сергей К. построил завод клеевых эмульсий в Дзержинске и после того, как прокурором Дзержинска назначили его знакомого Дмитрия Жиделева, он договорился с ним о покровительстве. Среди эпизодов — помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении корейских контрагентов, которые не поставили оборудование транспортной компании Сергея. Это не единственный эпизод в деле.

Сам бизнесмен, фигурировавший в деле, умер в июле 2016 года, приняв спиртное с медпрепаратами, а «спустя полтора года, в феврале 2018-го, в отношении покойного и «неустановленных лиц» было возбуждено уголовное дело по факту взятки». Расследование этого дело привело следователей к бывшему сотруднику прокуратуры.

Защита Дмитрия Жиделева называет доводы следователя надуманными и необоснованными, сам он не согласен с претензиями следователей, но суд всё же отправил подозреваемого под арест в качестве меры пресечения. Фигурант просил не лишать его свободы.

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И прокурор в помощь: в Нижегородскую область зачастили министры

Социалке «дали» министра

Кадровая тема была также актуальна в регионе — были подведены итоги конкурса на должность социального министра. Тут неожиданностей не произошло — освободившееся кресло после назначения Андрея Гнеушева замгубернатора занял его первый заместитель — Алексей Исаев, который обошёл в конкурсе главу одного из районов и замгендиректора АО «Корпорация развития Нижегородской области». 18 апреля 2019 года Исаев приступил к обязанностям. Отбор на пост проходил в рамках региональной программы «Команда Правительства».

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«Алексей Исаев — первый и.о. министра, который, пройдя отборочные процедуры «Команды Правительства» и подтвердив свои профессиональные компетенции, назначен на пост. Рассчитываю, что опыт поможет ему в решении глобальных задач, которые стоят перед регионом. «Демография» — самый крупный из нацпроектов и требует особого внимания. Новый министр социальной политики будет курировать участие региона в пилотном проекте по снижению уровню бедности, совершенствовать механизм социального контракта», — заявил губернатор, представляя нового члена своей команды.

Справка:

Алексей Исаев родился 13 мая 1978 года. Окончил Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит». В разные годы работал в Лицензионной палате Нижегородской области, региональном министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг, министерстве инвестиционной политики, министерстве государственного имущества и земельных ресурсов, являлся заместителем руководителя ГП НО «ДиРОН», ОАО «Трансинкор», ГП НО «Ника», возглавлял ГКУ НО «Управление социальной защиты Приокского района г. Нижнего Новгорода». С 2017 года — заместитель министра соцполитики Нижегородской области.

Гидроузел споткнулся о протест

Нарастает протест вокруг планов по строительству низконапорного гидроузла. Жители, выступающие против стройки, которая может привести к затоплению обширных территорий, вышли на митинг. По разным подсчётам в нём приняли участие около 500 человек.

«Мы, жители Нижегородской области, участники гражданского митинга против плотины, заявляем о нашем решительном несогласии с планами строительства низконапорного гидроузла на нашей земле. Уже сейчас территории, расположенные вдоль Волги, находятся в подтопленном и заболоченном состоянии, а в Волгу попадают неочищенные стоки, с которыми едва справляются очистные сооружения водозаборов, — говорилось в резолюции, принятой на митинге, которая названа резолюцией пяти городов. — Мы отдаем себе отчет в том, что строительство плотины и образование еще одного водохранилища ухудшит наше положение, превратит место нашего обитания в зону экологического бедствия, где невозможно будет жить. Помимо наших домов, на этих территориях расположены свалки промышленных отходов, кладбища и скотомогильники. Непоправимый удар будет нанесен не только по населению, но и по уникальной природе и культурному наследию этих мест. Будут уничтожены места обитания животных и растений, занесённых в Красные книги России и Нижегородской области. Погибнет последняя на Волге реликтовая пойменная дубрава — памятник природы «Дубрава у города Городца», будут разрушены памятники архитектуры и археологии. И все это не беспочвенные страхи, а прогнозы, подтвержденные компетентными независимыми специалистами. Мы признательны научному совету РАН по геоэкологии, который разделил нашу озабоченность последствиями строительства низконапорной плотины и дважды отказался поддерживать этот губительный для населения и природы проект».

В документе главу региона и областное правительство просили запретить предоставление земель области под строительство гидроузла и еще под одно водохранилище. От правительства Российской Федерации потребовали исключить строительство гидроузла из федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» и схемы территориального планирования России в области федерального транспорта, а также инициировать полноценную научную проработку альтернативных вариантов решения проблем судоходства, а ещё — «отправить в отставку чиновников, заказавших проектирование плотины без предварительного комплексного анализа альтернативных вариантов решения проблемы судоходства». В части, адресованной президенту РФ, также есть просьба отменить решение об одобрении строительства гидроузла, принятое на Госсовете РФ в августе 2016 года, наложить мораторий на строительство перегораживающих Волгу плотин и инициировать программу по оздоровлению Волги и по постепенному освобождению великой реки от каскада водохранилищ.

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Одновременно с этим стало известно, что профильные комитеты Совфеда совместно с Минтрансом и Министерством экологии обсудят ситуацию вокруг строительства гидронапорного узла. Такое поручение дано по итогам выступления члена Совфеда Александра Вайнберга.

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Напомним, вопрос с уровнем Чебоксарского водохранилища остро стоит уже несколько десятилетий. Власти Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, на территории которых находится объект, не могут прийти к компромиссу. Из-за непроектной отметки (63 метра вместо 68) лимитируется пропускная способность, что затрудняет судоходство. Гидроэнергетики и власти Чувашии выступают за достижение проектной отметки, а власти других регионов против, так как опасаются затопления территорий. В качестве альтернативного проекта нижегородская сторона выбрала строительство низконапорного узла, а губернатор Глеб Никитин даже назвал данный проект единственным возможным на сегодня способом восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов. Проект вошел в российскую стратегию развития водного транспорта, на реализацию планируется выделить 43 млрд рублей. В ходе общественных слушаний по проекту горожане выступили с протестом, их поддержали экологи. Было подсчитано, что только в Балахне, которая больше всех пострадает от возможного затопления в случае строительства гидроузла, экологический ущерб может быть около 330 млрд рублей. Научный совет Российской академии наук по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии ещё в 2015 году предложил в качестве альтернативного проекта гидроузлу создание в районе Городца третьего шлюза, выходящего в Волгу существенно ниже двух существующих. Вопрос возможной альтернативы областные власти планируют рассмотреть.

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Экономика недели

Сфера экономики была также богата на события. Главным из них стал визит председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова. 19 апреля 2019 года заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов совместно с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым представили ему проект модернизации транспортной системы города.

«Проекты, безусловно, дорогостоящие. Сегодня с Игорем Ивановичем мы говорили о том, что можно выделить проект по строительству метро в сторону пл. Сенной в отдельный, с иными финансовыми параметрами, чем те, которые в целом по всей сети у нас сейчас работают. Мы комплексно прорабатываем вопрос транспортной доступности. Это вопросы и технологические, и имущественно-правовые. И, конечно, финансово-экономическая модель представленных проектов может быть выстроена только вместе с финансовым партнером, каким может выступить ВЭБ. РФ», — заявил позднее Глеб Никитин.

Замгубернатора Сергей Морозов отметил, что власти будут «искать источники финансирования для реализации всех запланированных мероприятий», в том числе и через варианты концессионных соглашений.

Среди прочего проект предусматривает развитие городской сети общественного транспорта — планируется построить и реконструировать 41,3 км трамвайных путей, создать 19 км выделенной линии скоростного трамвая, организовать 34,27 км выделенных полос для общественного транспорта и провести закупку нового подвижного состава.

Во время визита Игорю Шувалову также представили концепцию редевелопмента исторических территорий Нижнего Новгорода.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Нижегородской области Марина Ракова отметила, что тема редевелопмента была поднята в прошлом году:

«Сегодня мы имеем возможность обозначить важность и необходимость комплексного подхода к историческим территориям на самом высоком уровне. Одного благоустройства здесь недостаточно, необходимо создавать новые жилые и коммерческие площади, повышать пешеходную доступность и комфорт городской среды. Только так мы сможем оживить и вернуть достойное качество жизни историческим территориям».

Тем временем в столице области продолжаются собственные «инновации». Ливневки Нижнего Новгорода решено передавать в концессию по классической схеме, вместо той, что ранее была раскритикована депутатами городской думы. Окупить вложения хотят новым тарифом за пользование ливневой канализацией для коммерческих фирм. На заседании профильного комитета думы стало известно, что власти города отказались от первоначального плана.

«Вместо многомиллиардных займов на модернизацию и строительство сетей с последующими выплатами из городского бюджета решено использовать классическую тарифную концессию, соглашение о которой администрация и концессионер подпишут к осени. Окупить вложения планируется за счет нового тарифа Нижегородского водоканала на услуги ливневой канализации в основном для частных компаний и предприятий», — пишет газета «Коммерсантъ».

Своим ходом идёт подготовка столицы области к 800-летию. Во время встречи Глеба Никитина с музыкантом и режиссёром Эмиром Кустурицей последнему было предложено выступить послом юбилея. На встрече также обсудили перспективы реализации различных культурных проектов в регионе.

«Это очень хорошая идея, так как речь идет о культуре. Я никогда не был послом, потому что для дипломатии не очень подходит мой темперамент. Счастлив, что буду представлять европейский город, которому исполняется 800 лет», — заявил Эмир Кустурица.

В рамках седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана, прошедшей в Москве, единственным подписанным соглашением стало соглашение между Нижегородской областью России и Согдийской областью Таджикистана. По документу стороны намерены взаимодействовать при реализации совместных инвестиционных проектов, работать над установлением прямых связей между хозяйствующими субъектами и над созданием благоприятных условий для совместной производственной, предпринимательской деятельности. Отметим, в 2018 году товарооборот региона с Таджикистаном вырос более чем на треть и приблизился к 10 млн долларов. По словам нижегородских властей, они рассматривают Таджикистан в качестве перспективной площадки для поставок своей технологической продукции.

Соглашение о сотрудничестве было подписано и с главой ФАС России Игорем Артемьевым, подписание состоялось в Москве. Цель документа — организация взаимодействия по осуществлению мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Нижегородской области.

«Для антимонопольной службы большая честь подписать такое соглашение с Нижегородской областью. Знаем, что сейчас в регионе появилась новая динамика, которую чувствует вся страна и, в частности, антимонопольная служба», — заявил Артемьев.

Кандидаты на мандаты

В 2018—2019 годах в думе Нижнего Новгорода из-за досрочного сложения полномочий освободилось сразу несколько мандатов. Если те места, что были выделены по партийным спискам, уже замещены, то одномандатные округа пока остаются без своих представителей. На прошлой неделе на участие в праймериз «Единой России» по одномандатным округам № 15 и 16 в Канавинском районе подали документы директор Нижегородского цирка Инна Ванькина и журналист, генеральный директор телекомпании «Волга», советник губернатора Руслан Станчев.

Ванькина отметила, что в Канавинском районе находится предприятие, где она работает, поэтому хорошо знает «этот район и насущные проблемы канавинцев», а Станчев заявил в качестве одной из важных причин участия разрыв между властью и людьми: «25 лет работы в журналистике доказали мне, что существует на сегодняшний день разрыв в коммуникации между властью и людьми. Власть живет по своим регламентам бюрократическим, а люди хотят быстрого решения их проблем».

Документы для участия в предварительном голосовании принимаются до 30 апреля включительно, само голосование намечено на 26 мая, а выборы — на 8 сентября. Среди выдвиженцев также Максим Власов — мастер ПАО «Завод «Красный Якорь».

Напомним, в конце декабря 2018 года Алексей Гойхман, представлявший интересы 15-го округа и 11 лет исполнявший обязанности главы комитета по транспорту, покинул думу. А 16-й округ «оголился» после ухода Валерия Гельжиниса, чьи документы об образовании были признаны недействительными судом.

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По 24-му округу также есть свой кандидат на участие в праймериз — президент «Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития» Евгений Костин.

«Он уже подал документы на праймериз «Единой России». Говорит, что родился и вырос в Сормове, поэтому и пошёл на предварительное голосование. Выдвижение Костина — это продолжение курса ЕР на обновление и омоложение партии. Его хорошо знают в политической тусовке, так как он сам политтехнолог», — пишет политобозреватель Андрей Вовк.

Пожароопасный период

В Нижегородской области пожароопасный период наступил трагично — в деревне Елховка, находящейся возле города Первомайска, из-за загорания сухой травы сгорели семь домов (есть также данные, что пострадало девять построек). Человеческих жертв удалось избежать, но теперь погорельцам придётся свой быт налаживать буквально с нуля.

В МЧС региона уточнили, что 19 апреля 2019 года в 16:10 поступило сообщение о загорании сухой растительности, на место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. На месте было установлено, что на площади 350 кв. м произошел переход огня на строения.

«Огнем уничтожено 7 домов, из них 2 жилых, на общей площади 300 кв. м; Погибших и пострадавших нет. Проводится опашка территории. В 16:28 угроза распространения огня на соседние строения снята», — уточнили в пресс-службе МЧС и напомнили, что «основной причиной возникновения пожаров в большинстве случаев является неосторожность при сжигании травы и мусора».

В группах соцсетей готовы оказать помощь погорельцам.

22 апреля пожаром охватило также территории двух садоводческих некоммерческих товариществ — «Березка» и «Отдых». Возгорание затронуло площадь в один гектар. В результате пожара огнем повреждено 11 дачных домов. Погибших, пострадавших нет. Вертолетом Ми-8 МЧС России осуществлено семь сливов воды.

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Политические дела: Сорокин и Бочкарев

Сразу по двум громким делам на прошлой неделе состоялись заседания. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу адвокатов экс-мэра Нижнего Новгорода, бывшего зампредседателя Заксобрания Олега Сорокина, но обжаловать приговор не удалось: в нём были сделаны лишь незначительные изменения — вписан номёр счёта для уплаты штрафа.

«Читаю приговор, и у меня волосы на голове дыбом встают, как будто это Жюль Верн на пару с Гербертом Уэллсом писали, а не судья», — цитирует издание «Нижний Новгород. Онлайн» самого Сорокина, взявшего слово во время прений.

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Напомним, Сорокина задержали 19 декабря 2017 года, ему было предъявлено обвинение в получении взятки за общее покровительство. В частности, речь шла о крупных земельных наделах. Позднее в деле появилась статья о похищении человека, и два соучастника — бывшие сотрудники полиции, которые получили сроки — пять и 5,5 года колонии. Приговором суда бывшему мэру дали десять лет колонии строгого режима и приговорили к штрафу в 460 млн рублей.

Если обжаловать вердикт защите Сорокина не удалось, то его бывшему коллеге по облдуме — лидеру справедливороссов Александру Бочкареву повезло больше.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, депутата задержали в ноябре 2017 года. В отношении него изначально возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»), но позднее его переквалифицировали на мошенничество. Следствие считает, что в 2015 году Бочкарев как лидер отделения партии получил 5 млн рублей от гражданина за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии. По результатам выборов в состав думы гражданин не прошел, его заявление и легло в основу уголовного дела. В апреле 2019 года стало известно, что отельер и однопартиец обвиняемого выплатил всю сумму, чтобы «прекратить дискредитации» лидера отделения партии. Вот только пострадавший претензии, так и не отозвал, заявив, что готов отказаться от гражданского иска на 5 млн рублей, а приговор — дело суда.

На прошлой неделе суд смягчил депутату меру пресечения — домашний арест заменили запретом определенных действий. В частности, ему запрещено покидать место прописки в доме на территории Богородского района с 20:00 до 7:00, участвовать в агитационных мероприятиях, находиться в офисе регионального отделения партии. Эксперты отмечают, что «это более мягкая мера, чем арест, но ещё не подписка о невыезде». Примечательно, что это именно прокурор предложила смягчить меру пресечения, хотя прежде настаивала на заключении депутата в СИЗО.

«Дело Александра Бочкарёва идёт на спад. Ему уже смягчили меру пресечения. Он сам уже готов вернуть Дмитрию Дзепе деньги с процентами. Совсем скоро дело закроют, — пишет нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на странице в соцсетях. — И вот тут вопрос — договорились ли с Бочкарёвым о его политическом будущем?»

Вовк также добавил, что «по сути, сейчас решается только одно — будет у Бочкарева обвинительный приговор или нет»: «Если суд признает его вину, то он лишится статуса депутата Заксобрания и не сможет избираться. И тогда, наверное, о продолжении политической карьеры можно забыть».

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Дело нижегородского маньяка

В нижегородском суде начались слушания по обвинению Дмитрия М. в лишении свободы и изнасиловании 18-летней горожанки, которую он запер в гараже, где её и нашли свидетельница.

В конце декабря 2018 года суд назначил мужчине принудительное психиатрическое лечение и поместил в соответствующее учреждение, откуда тот сбежал в одних тапочках и трико. Обнаружить сбежавшего сотрудники правоохранительных органов смогли лишь спустя три месяца — его нашли на съёмной квартире и водворили в ту же больницу.

На лечение его определили после того, как он «накачал сильнодействующими веществами 18-летнюю девушку, а затем насильно удерживал её в своем гараже». После того, как жертву нашли и задержали преступника, экспертиза признала его невменяемым. Есть данные, что побег ему помог организовать работавший в клинике родственник.

«После этого маньяк снова стал преследовать свою последнюю жертву, однако 27 марта его снова поймали», — пишет издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Уточняется, что во время судебных слушаний свидетельница — женщина, что обнаружила в гараже пострадавшую, сообщила, что у маньяка «была целая коллекция видео: он снимал свои издевательства, а затем хвастался этим, причём жертв, видимо, было несколько». Свидетельницу взяли под государственную защиту, так как ей уже поступали угрозы.

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