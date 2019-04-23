Бухгалтер учебного центра в РСО-Алании «переплатила» себе 900 тыс. рублей

Владикавказ, , 13:02 — REGNUM В РСО-Алании выявлен факт крупного мошенничества в комплексном реабилитационно-образовательном центре для детей с нарушениями слуха и зрения. Бухгалтер этого учреждения «переплатила» себе 900 тыс. рублей зарплаты, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2018 году женщина начисляла себе и еще двум работникам заработную плату в размере, значительно превышающем официальную. После того как денежные средства приходили на счета коллег, злоумышленница объявляла им о произошедшей якобы технической ошибке и о необходимости возврата денег в кассу.

«Обманутые работники передавали главбуху денежные средства, которые последняя присваивала. По указанной схеме, за четыре месяца, подозреваемая похитила более 900 тыс. рублей, причинив образовательной организации ущерб на указанную сумму», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

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Как сообщало ИА REGNUM, подобная мошенническая схема была вскрыта в марте 2019 года в Дагестане. Главный бухгалтер Республиканского урологического центра начисляла и выплачивала себе необоснованно завышенную заработную плату. Незаконными действиями она нанесла ущерб территориальному Фонду обязательного медицинского страхования на сумму 2,7 млн рублей.

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